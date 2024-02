Babbel mette in guardia il Bayern: "Facile battere la Lazio? Non ne sono sicuro"

"Lazio-Bayern un sorteggio semplice? Molti la pensano così, ma io ho forti dubbi sul fatto che il Bayern possa passare il turno facilmente". Marcus Babbel, ex stella del Bayern Monaco , mette in guardia gli uomini di Tuchel , che stasera affronteranno i biancocelesti di Maurizio Sarri nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Babbel su Tuchel: "Sembra che nulli funzioni come dovrebbe"

Babbel, che ha vestito la maglia del Bayern Monaco dal 1992 al 2000, è molto critico con Tuchel: "Sembra che nulla stia funzionando. Anche il tecnico non ha fatto molto per far si che la squadra si fidasse di lui. La sensazione è che il gioco peggiori di settimana in settimana. I giocatori? Non sono sicuro che tutti siano disposti a dare il massimo per tornare a certi livelli".