Muller provoca la Lazio: "Stile italiano, sappiamo cosa faranno al ritorno..."

ROMA - Neppure l'esperienza e i guizzi da condor d'area di rigore di Thomas Muller hanno evitato al Bayern Monaco la sconfitta in casa della Lazio, perfetta nell'arginare le offensive dei tedeschi e micidiale nel ripartire. Proprio una ripartenza ha dato il La al calcio di rigore, trasformato poi da Immobile nell'1-0 finale. Il veterano del Bayern, però, si proietta già alla gara di ritorno del 5 marzo e promette battaglia: "Vedremo in tre settimane, abbiamo un match complicato in Bundesliga. Non siamo in una posizione facile, ma sono fiducioso, è solo un gol. Sai come può cambiare tutto velocemente nel calcio", ha spiegato ai microfoni di Amazon Prime.