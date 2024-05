Il Bayern ha scelto Kompany: è ufficiale, tutti i dettagli

Ufficiale: Kompany è il nuovo allenatore del Bayern Monaco

"Non vedo l'ora di affrontare questa sfida con il Bayern - ha dichiarato Kompany, a margine dell'ufficialità -. È un grande onore poter lavorare per questo club: il Bayern è un'istituzione del calcio internazionale. Come allenatore, devi essere una persona che si distingue: mi piace avere la palla, essere creativo, dobbiamo anche essere aggressivi in campo e coraggiosi. Ora mi dedico alle cose più elementari: lavorare con i giocatori, costruire una squadra. Quando le fondamenta saranno a posto, il successo arriverà". Per il neo tecnico dei bavaresi, dopo la promozione in Premier League ottenuta al timone del Burnley, è arrivata anche un'amara retrocessione, figlia di 24 punti in 38 gare disputate.