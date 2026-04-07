Kompany sminuisce l'Inter: "Un anno fa ci hanno eliminati perché avevamo nove infortunati"
A poche ore dalla sfida di andata in casa del Real Madrid, valevole per i quarti di finale di Champions League, il tecnico del Bayern, Vincent Kompany, riparte dalla delusione cocente per l'eliminazione dello scorso anno con l'Inter, tornando però su un punto che aveva già avuto modo di evidenziare.
"Non fosse stato per gli infortuni..."
La capitolazione con l'Inter, firmata da Lautaro e Frattesi, ha segnato profondamente il vissuto sulla panchina del Bayern di Kompany, che contro i blancos è in cerca di una rivincita e che ancora sente di dover rivendicare le condizioni con le quali un anno fa ha dovuto affrontare i nerazzurri: "La verità è che avevo nove giocatori infortunati. E mi piace nominarli perché è un modo per valutare la situazione: Ito, Neuer, Coman, Musiala, Pavlovic, Upamecano e ne sto dimenticando altri molti importanti, come Davis per esempio - prima di ammettere - Comunque l'anno scorso non eravamo ancora pronti".