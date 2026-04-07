Kompany sminuisce l'Inter: "Un anno fa ci hanno eliminati perché avevamo nove infortunati"

"Non fosse stato per gli infortuni..."

La capitolazione con l'Inter, firmata da Lautaro e Frattesi, ha segnato profondamente il vissuto sulla panchina del Bayern di Kompany, che contro i blancos è in cerca di una rivincita e che ancora sente di dover rivendicare le condizioni con le quali un anno fa ha dovuto affrontare i nerazzurri: "La verità è che avevo nove giocatori infortunati. E mi piace nominarli perché è un modo per valutare la situazione: Ito, Neuer, Coman, Musiala, Pavlovic, Upamecano e ne sto dimenticando altri molti importanti, come Davis per esempio - prima di ammettere - Comunque l'anno scorso non eravamo ancora pronti".