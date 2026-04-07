Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 7 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kompany sminuisce l'Inter: "Un anno fa ci hanno eliminati perché avevamo nove infortunati"

A poche ora dall'andata dei quarti di finale con il Real Madrid, il tecnico del Bayern torna sulla sconfitta con i nerazzurri: "Ma non eravamo pronti"
2 min
TagsKompanyBayernInter

A poche ore dalla sfida di andata in casa del Real Madrid, valevole per i quarti di finale di Champions League, il tecnico del Bayern, Vincent Kompany, riparte dalla delusione cocente per l'eliminazione dello scorso anno con l'Inter, tornando però su un punto che aveva già avuto modo di evidenziare.

 

 

"Non fosse stato per gli infortuni..."

La capitolazione con l'Inter, firmata da Lautaro e Frattesi, ha segnato profondamente il vissuto sulla panchina del Bayern di Kompany, che contro i blancos è in cerca di una rivincita e che ancora sente di dover rivendicare le condizioni con le quali un anno fa ha dovuto affrontare i nerazzurri: "La verità è che avevo nove giocatori infortunati. E mi piace nominarli perché è un modo per valutare la situazione: Ito, Neuer, Coman, Musiala, Pavlovic, Upamecano e ne sto dimenticando altri molti importanti, come Davis per esempio - prima di ammettere - Comunque l'anno scorso non eravamo ancora pronti".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bayern

Da non perdere

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in tv?Germania, folle rimonta del Bayern

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS