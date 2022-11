Zakaria, rete all'esordio col Chelsea: "Non posso dirvi quanto sia felice"

"Non posso raccontarvi di quanto sia felice per il mio debutto con gol con la maglia del Chelsea. Grazie mille a tutti i tifosi per lo straordinario supporto e per i tanti messaggi ricevuti. E, per chiunque se lo stia chiedendo, sì: sto bene e sono pronto alle prossime sfide!". E' un Denis Zakaria letteralmente rigenerato quello visto al suo esordio assoluto col club di Stamford Bridge nella gara di Champions League contro la Dinamo Zagabria.