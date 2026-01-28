La denuncia del Chelsea: "Due tifosi feriti a Napoli"

Vigilia movimentata a Napoli prima della partita contro il Chelsea. Nell'ultima giornata della League Phase, Antonio Conte affronta il suo passato per provare a rientrare tra le prime 24 e accedere ai playoff. L'avvicinamento non inizia nel migliore dei modi dopo quanto successo nella notte di martedì, quando due tifosi inglesi sono stati feriti a Napoli . Sono state necessarie cure ospedaliere, come ha ribadito il Chelsea in un comunicato ufficiale.

Tifosi del Chelsea feriti a Napoli: il comunicato del club

"Il club è a conoscenza dell'incidente avvenuto martedì sera a Napoli", si legge nella nota del club. "Due tifosi sono ricoverati in ospedale, avendo riportato ferite non gravi. Il club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la permanenza in città e di seguire le raccomandazioni fornite in vista della partita". Nella nota si sottolinea che i due tifosi non sono in pericolo di vita, ma ancora non c'è nessuna conferma o ricostruzione su quanto successo. I tifosi del Chelsea a Napoli saranno circa 2500 e il club ha ricordato le raccomandazioni per la trasferta: non camminare per la città ed evitare di indossare i colori o gli emblemi del club che li identificano come tifosi del Chelsea. I tifosi dei Blues ono invitati a radunarsi nelle aree designate per raggiungere lo stadio con un bus navetta sotto scorta della polizia.