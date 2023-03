Highlights Napoli-Eintracht: video e gol del match

Il Napoli per la prima volta disputerà i quarti di finale di Champions League. Gli uomini di Spalletti hanno fatto fuori l'Eintracht grazie a una bellissima doppia vittoria (2-0 in Germania e 3-0 a Napoli). Anche nella gara di ritorno il grande protagonista del match è stato Osimhen: il centravanti nigeriano ha messo a segno una doppietta che ha permesso alla squadra di Spalletti di archiviare la pratica tedesca. Ciò che però ha incantato i presenti al 'Maradona' è stata la prima marcatura del centravanti azzurro: uno stacco imperioso che non ha lasciato scampo a Trapp. Venerdì il Napoli scoprirà chi affronterà nei quarti di finale: oltre alle big europee c'è il rischio di pescare MIlan e Inter.