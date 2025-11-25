Chivu prima di Atletico Madrid-Inter: "Ci siamo sempre alzati dopo il derby. Su Sommer..."
L'Inter ha subito l'opportunità di rifarsi dopo la sconfitta nel derby. Per continuare il percorso netto fatto fin qui, i nerazzurri affrontano l'Atletico Madrid. La squadra di Chivu in trasferta al Metropolitano per la quinta sfida della League Phase. L'allenatore dell'Inter ha anlizzato la partita e il momento della squadra alla vigilia della partita ai microfoni di Sky Sport: "Ci siamo rialzati sempre dopo il derby, mi aspetto la stessa cosa. Sarà una partita importante come quella di domenica, con una squadra seria. Una partita di Champions dove dobbiamo proseguire il nostro cammino".
Chivu: "Sommer? Devo difendere i miei giocatori"
Chivu prosegue: "Il nostro piano per l'Atletico assomiglia a quello che è stato domenica: organizzazione, ripartenze, qualità. Bisognerà essere propositivi, fare il nostro gioco, fare le preventive e un giro palla più veloce di quanto fatto domenica ed essere più cinici. Sommer? Devo difendere i miei giocatori, ne ho 22 molto bravi e tutti meritano di giocare nell'Inter. Poi tutti si chiedono se uno sarà titolare o subentra. Ultimamente ho letto la filosofia di Arteta, quelli che partono e quelli che finiscono. Il ruolo del portiere è differente, Pepo Martinez avrà le sue opportunità e toccherà anche a lui quando si sentirà pronto dopo quel momento difficile che ha avuto".