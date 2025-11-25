Chivu prima di Atletico Madrid-Inter: "Ci siamo sempre alzati dopo il derby. Su Sommer..."

L' Inter ha subito l'opportunità di rifarsi dopo la sconfitta nel derby. Per continuare il percorso netto fatto fin qui, i nerazzurri affrontano l' Atletico Madrid . La squadra di Chivu in trasferta al Metropolitano per la quinta sfida della League Phase. L'allenatore dell'Inter ha anlizzato la partita e il momento della squadra alla vigilia della partita ai microfoni di Sky Sport: " Ci siamo rialzati sempre dopo il derby , mi aspetto la stessa cosa. Sarà una partita importante come quella di domenica, con una squadra seria. Una partita di Champions dove dobbiamo proseguire il nostro cammino".

Chivu: "Sommer? Devo difendere i miei giocatori"

Chivu prosegue: "Il nostro piano per l'Atletico assomiglia a quello che è stato domenica: organizzazione, ripartenze, qualità. Bisognerà essere propositivi, fare il nostro gioco, fare le preventive e un giro palla più veloce di quanto fatto domenica ed essere più cinici. Sommer? Devo difendere i miei giocatori, ne ho 22 molto bravi e tutti meritano di giocare nell'Inter. Poi tutti si chiedono se uno sarà titolare o subentra. Ultimamente ho letto la filosofia di Arteta, quelli che partono e quelli che finiscono. Il ruolo del portiere è differente, Pepo Martinez avrà le sue opportunità e toccherà anche a lui quando si sentirà pronto dopo quel momento difficile che ha avuto".