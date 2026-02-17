Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Bastoni e Chivu in conferenza stampa prima di Bodo Glimt-Inter: orario e streaming

In casa nerazzurra si prepara la sfida di Champions League. Parla anche il difensore: tutte le info
1 min

C’è la Champions League per l’Inter, ma tiene banco sempre il caso Kalulu dopo la sfida contro la Juve. Per Bastoni critiche da ogni direzione, accuse di aver simulato, minacce di morte rivolte a lui e ai suoi familiari. E naturalmente la caduta giudicata troppo teatrale e l’esultanza ritenuta eccessiva. Il difensore è pronto a rispondere, e lo farà oggi nella conferenza stampa alla vigilia di Bodo/Glimt-Inter. Parlerà alle 17:15 accanto a Cristian Chivu nel consueto appuntamento UEFA, solitamente dedicato ai temi della partita del giorno successivo — e che partita, visto che si tratta dei playoff di Champions League — ma questa volta è facile immaginare che le prime domande ruoteranno soprattutto attorno agli episodi del Derby d’Italia.

Dove vedere la conferenza dell’Inter in tv e streaming

La conferenza di oggi di Chivu e Bastoni sarà visibile su Inter Tv, in streaming su Dazn e sul sito ufficiale nerazzurro. L’orario di inizio è previsto per le 17:15.

 

 

