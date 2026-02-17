Dove vedere Bastoni e Chivu in conferenza stampa prima di Bodo Glimt-Inter: orario e streaming

C’è la Champions League per l’Inter, ma tiene banco sempre il caso Kalulu dopo la sfida contro la Juve. Per Bastoni critiche da ogni direzione, accuse di aver simulato, minacce di morte rivolte a lui e ai suoi familiari. E naturalmente la caduta giudicata troppo teatrale e l’esultanza ritenuta eccessiva. Il difensore è pronto a rispondere, e lo farà oggi nella conferenza stampa alla vigilia di Bodo/Glimt-Inter. Parlerà alle 17:15 accanto a Cristian Chivu nel consueto appuntamento UEFA, solitamente dedicato ai temi della partita del giorno successivo — e che partita, visto che si tratta dei playoff di Champions League — ma questa volta è facile immaginare che le prime domande ruoteranno soprattutto attorno agli episodi del Derby d’Italia.