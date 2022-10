Rudiger maschera di sangue, le FOTO sono impressionanti

VARSAVIA (Polonia) - "Dare il sangue per la propria squadra" è uno degli esagerati luoghi comuni del calcio, ma a volte capita, letteralmente. Impressionanti le immagini del difensore tedesco del Real Madrid Rudiger, che in pieno recupero firma il pareggio per la squadra di Ancelotti nel match di Champions con lo Shakhtar, ma che nel gesto di incornare in rete, si scontra con il portiere ucraino Trubin, procurandosi una profonda ferita sulla fronte che lo trasforma in una maschera di sangue, prontamente tamponata dai medici del club spagnolo. Immagini impressionanti, ma fortunatamente solo di impatto e senza gravi conseguenze per l'ex giocatore della Roma.