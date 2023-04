Ancelotti show in conferenza: "Vi dico una cosa sul Real". E poi se ne va VIDEO

Non perde mai la calma, Carlo Ancelotti. E non alza mai i toni. Ma quando vuole, con sorriso ed eleganza, sa come togliersi i sassolini, anzi i macigni, dalla scarpa. Succede in conferenza a Madrid, prima della sfida di Champions con il Chelsea. Si parla di lui come uomo spogliatoio, poi l'addetto stampa chiude la conferenza. Ancelotti lo guarda e gli dice: "Aspetta". Ha ancora voglia di dire una cosa: eccola.