Real, Ancelotti trema: Modric a rischio per il Manchester City

MADRID - Brutte notizie in casa Real Madrid. Luka Modric è in dubbio sia per la finale di Copa del Re che per l'attesissima semifinale contro il Manchester City di Pep Guardiola in Champions League. Il centrocampista croato, Pallone d'Oro 2018, ha riportato un infortunio alla coscia sinistra in occasione della sconfitta per 4-2 subita martedì in casa del Girona in campionato. L'allenatore dei Blancos, Carlo Ancelotti, dubita di poter recuperare il 37enne croato per la finale di Copa del Re contro l'Osasuna, in programma il prossimo 6 maggio.