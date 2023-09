"Zidane cacciò tutti e iniziò a gridare": la rivelazione sul discorso al Real

Borja Mayoral: "Zidane sapeva essere brutale"

Nell'aprile del 2018 il Real Madrid ha disputato la semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco. Dopo la vittoria per 2-1 in Germania, i blancos erano impegnati nel ritorno al Bernabeu. Dopo essere andati al riposo sull'1-1, Zidane fece un discorso molto duro alla squadra, stando alle parole di Borja Mayoral: "Stavamo giocando molto male. Zidane entrò nello spogliatoio e giuro di non aver mai visto nulla di simile. Siamo rimasti tutti in silenzio quando ha iniziato a gridare: 'Andate tutti fuori di qui, tranne i giocatori'. Ha cacciato tutti: i fisioterapisti, lo staff, tutti. Ha iniziato a dire che eravamo al Bernabeu, che ci stavamo giocando una finale di Champions League per il Real Madrid. Quel discorso è stato brutale, brutale. Tutti i giocatori come Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Varane e Benzema sono rimasti impressionati. Non avevamo mai visto Zidane così, raramente si arrabbiava". Delle parole che probabilmente sono serivite, visto che il club spagnolo è riuscito a conquistare la finale di Champions, poi vinta contro il Liverpool.