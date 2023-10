Rudiger e il mistero sulla rissa sfiorata dopo Braga-Real: una frase lo ha fatto infuriare

Tre su tre, nonostante un mini turn over, in vista del Clasico di sabato contro il Barcellona . Il Real Madrid di Carlo Ancelotti torna con i tre punti anche dalla trasferta di Braga , contro una squadra che ha comunque dato filo da torcere alle merengues. Un (2-1) firmato da Rodrygo e Bellingham , ma anche dalla parata decisiva di Kepa nel finale su Horta , che permette di avere già un piede agli ottavi di finale. Peccato solo il finale, sì, proprio così.

Rudiger e il convulso post partita

Al termine della partita, l'ex Roma Antonio Rudiger ha ricevuto dei commenti da parte di un membro dello staff del Braga che lo hanno fatto letteralmente infuriare. Si è sfiorata così una rissa, fermata in poco tempo dai giocatori delle due squadre e pure da Carlo Ancelotti. Ancora sconosciuta la frase pronunciata verso il tedesco, anche se a detta del difensore non è stato un insulto razzista. "Va di nuovo tutto bene, ragazzi. Sono tranquillo - ha scritto il tedesco sui social- e non ho ricevuto insulti razzisti. C'è stata solamente una piccola disputa dopo il fischio finale. Adesso concentriamoci su sabato!! #HalaMadrid".