Bufera per il gol annullato a Sesko in Lipsia-Real: "Identico a Acerbi con la Roma"

Non si placano le polemiche scatenate dal gol di Acerbi, realizzato durante la sfida tra Roma e Inter e convalidato dall'arbitro nonostante le proteste dei giallorossi per la posizione di Thuram. Molti tifosi giallorossi hanno infatti paragonato la rete del difensore nerazzurro a quella che è stata annullata questa sera durante l'ottavo di finale di Champions League tra Lipsia-Real Madrid , a Benjamin Sesko, centravanti dei tedeschi.

Sesko, la rete annullata scatena i tifosi della Roma

Al 2' minuto, dopo un corner battuto, Sesko si avventa su un tentativo sbilenco di un compagno e di testa insacca alle spalle del portiere. Ma l'arbitro ha immediatamente annullato per fuorigioco. Le immagini hanno scatenato i tifosi della Roma, che sui social hanno paragonato la rete dell'attaccante del Lipsia a quella di Acerbi. Anche in questo caso infatti, il giocatore si trovava alle spalle del portiere: Sesko era dietro il numero del Real Madrid, come Thuram con Rui Patricio.