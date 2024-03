"Vuoi venire a casa con me?", la domanda della giornalista spiazza Bellingham

Bellingham, il siparietto dopo Real Madrid-Lipsia

Bellingham ha commentato il passaggio del turno, poi la giornalista gli ha chiesto di rivolgersi direttamente al figlio per invogliarlo a studiare di più. Una domanda prettamente personale che fa seguito a un'altra simile posta dalla Tarquinio in occasione della sfida tra il Napoli e il Real Madrid. Bellingham ha accettato la richiesta, puntando il dito contro la telecamera per parlare direttamente al figlio della giornalista. Poi il rilancio della Tarquinio: "Vuoi venire a casa con me?". A questa domanda Bellingham sgrana gli occhi e si lascia andare a una grassa risata, con la giornalista che ha subito chiarito: "Sei il mio figlio perfetto", tra lo stupore generale.