Capello incorona Ancelotti: botta e risposta da brividi dopo City-Real

Al termine della sfida tra Manchester City e Real Madrid , che si è conclusa con la vittoria degli spagnoli ai calci di rigore, c'è stato un simpatico siparietto tra Fabio Capello , ex tecnico dei Blancos e Carlo Ancelotti. Nel corso della diretta a Sky Sport, Capello aveva dichiarato: "Carlo Ancelotti è il più bravo allenatore al mondo, lo dicono i risultati. Gioca in maniera diversa a seconda dei giocatori che ha. E' aperto, come ha detto Bellingham, aiuta la squadra a migliorarsi. Ha forza e credibilità nello spogliatoio, viene seguito da tutti".

La risposta di Ancelotti a Capello

La risposta di Ancelotti non si è fatta attendere: "A Fabio sarà piaciuta la difesa e a me anche. Non è stata una partita aperta, ma dura, difficile. Abbiamo giocato come dovevamo, cercando di sfruttare il contropiede e difendendoci". Il tecnico del Real Madrid ha poi commentato le parole di Costacurta, secondo cui soltanto gli spagnoli potevano invertire il pronostico: "Ha ragione", ha chiosato Ancelotti.