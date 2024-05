Ancelotti profeta di un calcio semplice: il cammino in Champions e le rivincite

Alla fine viene a noia. Sempre elogi, sempre battute, sempre il sorriso. E sempre i successi. Ogni tanto ci vorrebbe una stagione in cui sbaglia tutto e così lo potremmo anche criticare. Una stagione tipo quella di Napoli, dove a sbagliare però fu soprattutto chi lo definì bollito e se ne disfece rapidamente. Carlo Ancelotti è di nuovo in finale di Champions League, sesta volta da allenatore, tre sulla panchina del Milan e tre su quella del Real Madrid. Per ora ne ha vinte quattro (record assoluto), ma quella persa a Istanbul fece un gran rumore, la finale più folle di sempre, da 3-0 per il Milan all’intervallo, alla rimonta del Liverpool in 6 minuti, prima di trasferire la coppa ad Anfield con i calci di rigore. Quella notte, nella pancia umida dell’Atatürk, mentre tanti davano già per finita la sua vena di allenatore da Champions (ed era il 2005, diciannove anni fa...), Carletto con la faccia livida giurò che avrebbe avuto la rivincita. Forse è da lì che avremmo dovuto cogliere il segreto, la forza misteriosa che alimenta la carriera di questo allenatore: la volontà. È un tratto del carattere che ha sempre portato con sé, dalla campagna di Reggiolo al nuovo Bernabeu che sembra uno stadio costruito nello Spazio.



La rivincita arrivò due anni dopo, ad Atene, ancora di fronte al Liverpool di Rafa Benitez. Così come quest’anno è arrivata prima la rivincita sul Manchester City di Guardiola, seppure in fondo a due partite dove la sofferenza del Real Madrid ha raggiunto livelli incredibili, e poi sul Bayern Monaco, l’unico club che ha lasciato una traccia di delusione nei pensieri di Ancelotti. Ma quando c’è lui di mezzo sono tutte rivincite col sorriso sulle labbra. L’abbraccio al suo amico Pep e le parole che gli ha sussurrato nell’orecchio dopo aver eliminato il City si legano alle frasi dolci su Monaco di Baviera e comprensive sul club del Bayern: «Tu non sei più il mio capo, ma resti mio amico», disse a Rummenigge quando se ne andò.