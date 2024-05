Real Madrid, l’eroe Joselu: il Benzema 2 che ha numeri super

A uno che di cognome fa Mato, che in spagnolo significa “uccido”, prima o poi doveva capitare una notte del genere. Joselu (José Luis Mato) se la ricorderà per tutta la vita la doppietta al Bayern Monaco, sogno proibito di chiunque, come lui, parta spesso dalla panchina e sia chiamato a dare tutto nei minuti finali. «È il riflesso perfetto di ciò che è la rosa - la descrizione di Ancelotti -. Ha dato tanto senza perdere la fiducia e la voglia». Madridista fino all’osso, il ragazzo nato a Stoccarda, dove i genitori si trovavano per lavoro. A 4 anni è arrivato in Spagna, in Galizia, è cresciuto nelle giovanili del Silleda e del Celta Vigo, poi in quelle del Real Madrid, dove è diventato anche tifoso dei Blancos con cui ha debuttato in prima squadra nella stagione 2010/11. L’anno dopo, nell’unica presenza, in Coppa del Re, arrivò anche il primo gol. Da quel momento il giro è stato lungo e largo, prima di poter di nuovo vestire quella maglia: Hoffenheim, Eintracht Francoforte e Hannover in Germania, poi una tappa inglese allo Stoke City, un breve ritorno in Galizia, al Deportivo La Coruña, e di nuovo in Inghilterra, al Newcastle fino all’estate del 2019, quando il richiamo della Spagna s’è fatto nuovamente sentire. Tre stagioni all’Alavés poi una agrodolce con l’Espanyol, quella scorsa: 38 presenze e 17 gol, non abbastanza per evitare la retrocessione dei catalani in Segunda.



I numeri con il Real Madrid