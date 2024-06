Kroos, il messaggio che commuove del figlio di Ramos prima della finale di Champions

"Sono triste per il tuo ritiro": il messaggio di Ramos jr. per Kroos

L'ex capitano e difensore del Real Madrid ha postato nelle sue storie Instagram un video insieme al figlio Marco, di 9 anni, dove fa l'in bocca al lupo a Toni Kroos. Queste le parole del bambino: "Buona fortuna per la finale di Champions. Sono triste per il tuo ritiro, sei uno dei miei giocatori preferiti". Marco gli manda un bacio e anche Ramos augura buona fortuna al suo ex compagno Kroos, che ha poi ripostato la storia con tre cuori.