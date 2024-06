Ancelotti shock: "Il Real Madrid non parteciperà al Mondiale per Club"

Ancelotti è stato categorico: "Il Real Madrid non parteciperà al prossimo Mondiale per Club" . L'allenatore dei Blancos, che ne ha già vinti cinque di Mondiali, ha fatto valere le sue posizioni sulla questione. Continua la disputa tra Real e Uefa/Fifa dopo l'evoluzione della Superlega .

Le parole di Ancelotti sul Mondiale per Club

Queste le sue parole a Il Giornale: "La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una sola partita del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l’invito".

"Dopo Napoli mi davano del bollito"

Ancelotti continua: "Ho superato momenti non sempre positivi. Dopo l’esperienza con l’Everton ero uscito dai radar, mi davano del bollito, ero ormai vecchio. Poi a Napoli lo stesso. Madrid è speciale. Il Milan è nel mio cuore. Il Real è il Real, cosa ci può essere di meglio? C’è il rispetto della storia, che non è il passato, è la storia. Italia? Credo che ci sia mancato il ricambio generazionale dopo la vittoria nell'ultima edizione, dunque non so davvero quali possano essere le nostre possibilità. Seguirò le partite in tv, con la fortuna del fuso orario che mi consentirà di vederle al mattino"