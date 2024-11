Henry durissimo con Mbappé: "Peggio di così..."

Thierry Henry ha commentato la prestazione di Kylian Mbappé nella sconfitta del Real Madrid contro il Milan in Champions. L'ex calciatore francese non ha usato mezzi termini: "La squadra è frustata con lui, lo capisco e non è facile. Dobbiamo dargli tempo, ma deve imparare a giocare da numero 9, avendo voglia di applicasri. Andrà meglio perché peggio di così non può andare. Non gli chiediamo di tenere la palla come faceva Drogba o di dribblare tutti, ma di giocare da attaccante quando la squadra è alta".