Diretta Youth League, Napoli-Union Berlino 1-0: segui la partita LIVE

NAPOLI - Nella quarta giornata del girone di Youth League i l Napoli Under 19 ospita i pari età dell’Union Berlino presso lo stadio Piccolo di Cercola per cercare i primi punti nel suo cammino europeo. Segui la partita in diretta.

12:20

62' - Cambio per l'Union Berlino

Fuori Kalayci, dentro Schleinitz. E' la terza sostituzione della partita per gli ospiti.

12:18

60' - Giallo per Peluso e Russo

Ammoniti i due centrocampisti del Napoli nel giro di un minuto.

12:16

58' - Due sostituzioni per il Napoli

Tedesco richiama in panchina Lorusso e Malasomma, entrambi ammoniti, e manda in campo Ballabile e Mutanda.

12:08

49' - Asanji al tiro

L’attaccante dell’Union Berlino cerca il pareggio con un tiro sul secondo palo che termina fuori di poco.

12:04

46' - Doppio cambio Union Berlino

Due sostituzioni per i tedeschi: fuori Prosche e Ciobanu, dentro Jurschik e Friedrich.

12:02

46' - Inizia il secondo tempo

Ricomincia la sfida tra le formazioni Under 19 di Napoli e Union Berlino.

11:49

45' + 1' - Fine del primo tempo

L'arbitro, dopo una parata di Turi, manda le squadre negli spogliatoi. Primo tempo dominato dal baby Napoli che è meritatamente in vantaggio grazie al rigore realizzato da Lorusso.

11:45

45' - 1 minuto di recupero

Assegnato l'extratime: 60 secondi in più nel primo tempo.

11:47

42' - Ammonito Malasomma

Giallo per l'attaccante che non rispetta la distanza in barriera.

11:40

39' - Giallo per Engelbreth

Brutto fallo di Engelbreth che incassa un'ammonizione.

11:37

33' - Rodtnick mura Raggioli

Verticalizzazione e Raggioli conclude in porta trovando la risposta di Rodtnick. Union Berlino in confusione.

11:35

32' - Ammonito Lorusso

Giallo per Lorusso, l'autore del gol, per un fallo a centrocampo.

11:34

29' - Napoli in controllo

Gli azzurri spingono e vanno vicini al secondo gol di nuovo, stavolta con Peluso.

11:29

25' - Tentativo Puzone

Il terzino dal limite cerca il raddoppio per il Napoli che però non arriva.

11:15

13' - Napoli a segno: 1-0

Lorusso, il numero 10, porta in vantaggio gli azzurri trasformando un calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano in area.

11:08

5' - Primo tiro dell'Union Berlino

Ci prova subito Kalayci ma non inquadra lo specchio della porta.

11:03

Napoli-Union Berlino è iniziata

Palla al centro. Scatta adesso la partita della quarta giornata di Youth League.

10:47

Christian Raggioli, l’unico a segno per il Napoli

All’andata, a Berlino, è arrivato il primo gol del Napoli in questa edizione di Youth League: l’ha realizzato Christian Raggioli, attaccante classe 2006. Oggi proverà a ripetersi sotto porta dato che partirà titolare con la maglia numero 9.

10:41

L'allenatore del Napoli

Si chiama Andrea Tedesco, napoletano, 39 anni, prima di guidare la Primavera azzurra ha allenato il Napoli Under 18. In precedenza era stato sulle panchine dell’Under 19 di Malta e della Casertana.

10:34

Napoli in Primavera 2

Il Napoli Under 19 si è qualificato in Youth League nonostante la retrocessione dell'anno scorso in Primavera 2.

10:28

Napoli, il cammino in Youth League

Finora gli azzurrini hanno incassato tre sconfitte su tre: all’esordio sono stati piegati dal Braga per 1-0, poi superati in casa dal Real Madrid per 4-0 e nel turno precedente battuti dall’Union Berlino per 4-1.

10:10

Youth League, Napoli-Union Berlino : le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Sorrentino; Puzone, D’Avino, Esposito, De Crescenzo; Peluso, Russo, D’Angelo; Lorusso, Raggioli, Malasomma. All.: Tedesco.

UNION BERLINO (4-3-3): Rodtnick; Prosche, Ogbemudia, Ackermann, Markgraf; Engelbreth, Kermlein, Kalayci; Kramer, Asanji, Clobanu. All. Grote.

Stadio comunale Arena Giuseppe Piccolo, Cercola (Napoli)