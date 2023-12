Diretta Napoli-Braga Youth League 2-2: segui la gara LIVE

NAPOLI - Ultima fatica di Youth League per il Napoli che affronta lo Sporting Braga , in lotta, quest'ultimo, per il primo posto nel girone con il Real Madrid . Gli azzurrini di Tedesco , invece, sono già eliminati, ma puntano a evitare l'ultima posizione nel girone.

17:37

75' - Pellino si fa trovare pronto

Fernandes impegna con il sinistro Pellino che controlla

17:35

73' - Pareggio del Napoli! Ballabile per il 2-2

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il pallone in uscita dall'area arriva nei pressi del neoentrato Ballabile che trova uno splendido sinistro dal vertice dell'area che va ad insaccarsi, 2-2.

17:32

70' - Cambi Napoli: entrano Parisi e Russo

Tedesco schiera Parisi al posto di De Chiara, Russo al posto di D'Angelo.

17:30

67' - Cambio Braga, esce Nuno Patricio

Cambia il Braga: Nuno Patricio lascia il posto a Josè Rodrigues.

17:25

63' - Il Braga torna in vantaggio: Furtado firma il 2-1

Ripartenza fulminea e fulminante del Braga, lancio di Goncalves per Furtaro che supera Stasi e batte Pellino, 2-1 per lo Sporting.

17:21

59' - Cambi su entrambi i fronti

Lo Sporting Braga sostituisce Samuel Sousa e Ivo Lopes, entrano Alfonso Sousa e Abreu. Nel Napoli Stasi e Ballabile rilevano De Crescenzo e Borriello.

17:19

57' - Occasione Sporting Braga

Buona ripartenza dei portoghesi con pallone che arriva a Kelvin che la mette dalla parte opposta per Nuno Patricio. conclusione respinta da Pellino.

17:16

55' - Ammonito Borriello

Primo cartellino giallo dell'incontro: lo rimedia Borriello.

17:07

46' - Il Napoli pareggia subito: Borriello fa 1-1!

Gran lavoro di D'Angelo sulla sinistra che, superato l'avversario entra in area e serve Borriello che, dopo il controllo, batte il portiere con il sinistro: 1-1 alla prima occasione della ripresa.

17:06

Inizia la ripresa!

Le squadre fanno il loro rientro in campo. Inizia il secondo tempo di Napoli-Sporting Braga: primo pallone calciato dagli azzurri.

17:04

Napoli ultimo

In questo momento il Napoli è all'ultimo posto del raggruppamento: 3 punti come l'Union Berlino ma peggiore differenza reti.

16:52

45'+6 - Termina il primo tempo

Termina qui la prima frazione: squadre negli spogliatoi con il Braga in vantaggio di una rete.

16:50

45' + 4' - Napoli su punizione, sul capovolgimento Nuno Patricio ci prova

Facile per il portiere una punizione del Napoli, sul capovolgimento palla a Nuno Patricio che di testa manda out.

16:47

45' - 6' di recupero

L'arbitro concede 6' di recupero.

16:46

44' - Braga vicino al raddoppio

Nuno Patricio, imbeccato benissimo in area, supera anche Pellino, ma decentrato colpisce l'esterno della rete.

16:44

43' - Malasomma a tu per tu col portiere

Splendida imbucata di Malasomma che si ritrova solo a tu per tu con Znuderi, che in una perfetta uscita bassa sventa tutto. Sugli sviluppi, angolo e azione confusa ma il portiere fa sua la palla in qualche modo.

16:42

41' - La partita si accende, botta e risposta Raggioli-Furtado

Il Napoli cerca la replica immediata, ma Reggioli manda sull'esterno della rete; sul cambio di fronte, tiro a giro di Furtado, out.

16:41

40' - Braga in vantaggio, 0-1

Lo Sporting Braga passa in vantaggio: calcio di punizione dalla trequarti destra calciata da Goncalves, palla in mezzo dove, rimbalza in area piccola e batte il portiere, forse con una leggerissima deviazione di Sà.

16:33

32' - Braga pericoloso: Kelvin di testa impegna Pellino

Su un cross dalla destra, svetta Kelvin che sovrasta Mazzone, Pellino si oppone alla grande salvando tutto. Sugli sviluppi nuovo pallone messo in mezzo, ancora Kelvin, stavolta con il destro, manda a lato.

16:33

31' - Punizione Rodrigues, coi pugni Pellino

Rodrigues mette in mezzo, pronta l'uscita coi pugni del portiere Pellino.

16:30

29' - Ci prova De Crescenzo

Una palla in uscita dall'area arriva a De Crescenzo che non ci pensa due volte e tenta la girata, palla che termina a lato dalla parte opposta.

16:29

27' - Punizione di Legnante, facile per Znuderi

Sinistro da punizione di Legnante, che la mette in mezzo, nessuno devia e Znuderi la fa sua con facilità.

16:27

Ritmi più bassi

Dopo una buona partenza del Braga, il Napoli colleziona l'occasione migliore con De Chiara, poi i ritmi calano leggermente e il match si fa equilibrato. Su oerde anche qualche minuto per ricollegare il dispositivo di comunicazione dell'arbitro.

16:14

13' - Occasione Napoli in contropiede: palo!

Buona ripartenza veloce per il Napoli, il pallone che arriva a De Chiara che tenta la conclusione, il palo gli dice di no.

16:09

8' - Corner per il Braga

Goncalves batte il corner scambiando corto, poi opera un traversone che attraversa tutta l'area senza deviazioni.

16:06

5' Furtado a terra, gioco fermo

Resta a lungo a terra il numero 11 del Braga Furtado dopo un contrasto, gioco fermo.

16:01

Partiti! Inizia Napoli-Sporting Braga

Fischio d'inizio dell'arbitro macedone Stojchevski, comincia il match tra Napoli e Sporting Braga.

15:57

Napoli-Sporting Braga, le formazioni ufficiali

NAPOLI: Pellino, Mazzone, De Crescenzo, Legantne, Mattia Esposito, Gambardella, De Chiara, D'Angelo, Raggioli, Borriello, Malasomma. A disposizione. Sorrentino, Puzone, Stasi, Parisi, Russo, Ballabile, Lorusso. Allenatore. Andrea Tedesco

BRAGA: Znuderi, Sousa, Sà, Salvador, Luis Riberio, Ivo Lopez, Kelvin, Rodrigues, Nuno Patricio, Goncalves, Ruben Furtado A disposizione. Carvalho, Mota, Sousa, Abreu, Trovisco, Patrao,, Rodrigues. Allenatore: José Rodrigues.

15:53

La classifica del girone C

Il Real Madrid comanda il raggruppamento con 14 punti, ma una partita in più rispetto allo Sporting Braga che segue a 11. Differenza reti nettamente a favore degli spagnoli (+13 contro +5). Stessa situazione in fondo alla classifica: Union (con una gara in più) e Napoli chiudono a 3 ma i tedeschi hanno una differenza reti nettamente migliore.

15:40

La gara d'andata

La gara d'andata, all'esordio del Napoli in questa Youth League, lo Sporting Braga si è imposto in casa con il risultato di 1-0: a segno Jonatas Noro al 9' della prima frazione.

15:20

Real momentaneamente primo nel girone: battuta l'Union Berlino

Nel frattempo è terminata Union Berlino-Real Madrid: gli spagnoli vincono grazie alla doppietta di Bravo e si portano a quota 14 punti. Il Braga (a 11) per ottenere il primo posto deve battere il Napoli, ma per i portoghesi l'impresa è in salita, visto che il Real ha +13 di differenza reti, il Braga +5. Il Napoli invece anche con un pareggio lascerebbe l'ultima posizione in solitaria all'Union Berlino, alla vigilia a 3 punti come gli azzurrini. In caso di sconfitta, il Napoli chiuderebbe ultimo, per la peggior differenza reti nei confronti dei tedeschi.

Napoli - Stadio Giuseppe Piccolo