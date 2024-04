Youth League, l'Olympiacos batte 3-0 il Milan in finale

L'Olympiacos batte il Milan e conquista la finale di Youth League . Al Colovray Sport Centre di Nyon c'era grande attesa per l'atto ultimo della "Champions dei piccoli", i rossoneri di Abate dopo un'avvincente cavalcata si arrendono ad un passo dal traguardo subendo il ko nel secondo tempo con tre gol in pochissimi minuti.

Tre gol in sette minuti

Dopo un primo tempo equilibrato, col Milan spesso pericoloso, nella ripresa l'Olympiacos segna tre gol col primo figlio di un episodio. La gara, infatti, si sblocca al minuto 59 con il gol di Mouzakitis che segna su rigore per fallo di mano di Stalmach. Un minuto dopo i greci raddoppiano con Papakanellos e, infine, al minuto 66', segnano il tris con Bakoulas. Gol straordinario il suo in rovesciata. Tre gol in sette minuti e la Youth League va all'Olympiacos.