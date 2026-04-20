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Youth League, Real Madrid campione d'Europa: Bruges ko ai rigori

Dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari, la Primavera dei blancos ha portato a casa il trofeo grazie alle parate di Navarro
2 min
TagsYouth LeagueReal MadridBruges

La Primavera del Real Madrid conquista il titolo di campione d'Europa, battendo in finale di Youth League il Bruges ai calci di rigore. A Losanna, infatti, sono serviti i tiri dagli 11 metri per decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2025/26 della massima competizione continentale di categoria. Navarro l'eroe di serata.

 

Youth League, la Primavera del Real Madrid è campione d'Europa: Bruges ko ai rigori

Allo Stade de la Tuilière di Losanna, teatro dell'ultimo atto di questa edizione della Youth League, la Primavera del Real Madrid vince ai calci di rigore il Bruges, dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari. Prima il vantaggio spagnolo firmato da Jacobo Ortega al minuto 23, poi il pareggio belga di Tobias Lund Jensen al 64'. La lotteria dagli 11 metri, invece, è stata decisa dagli interventi prodigiosi del portiere dei blancos, Navarro, capaci di neutralizzare le conclusioni dal dischetto di Amengai e Koren. Ai giovani talenti delle merengues, invece, sono bastati i rigori realizzati da Navascues, Yanez, Diez Pagonessa e Aguado. Secondo successo in questa manifestazione per il Real, dopo quello conquistato nel 2020.

 

 

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