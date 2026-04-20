Youth League, Real Madrid campione d'Europa: Bruges ko ai rigori

Youth League, la Primavera del Real Madrid è campione d'Europa: Bruges ko ai rigori

Allo Stade de la Tuilière di Losanna, teatro dell'ultimo atto di questa edizione della Youth League, la Primavera del Real Madrid vince ai calci di rigore il Bruges, dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari. Prima il vantaggio spagnolo firmato da Jacobo Ortega al minuto 23, poi il pareggio belga di Tobias Lund Jensen al 64'. La lotteria dagli 11 metri, invece, è stata decisa dagli interventi prodigiosi del portiere dei blancos, Navarro, capaci di neutralizzare le conclusioni dal dischetto di Amengai e Koren. Ai giovani talenti delle merengues, invece, sono bastati i rigori realizzati da Navascues, Yanez, Diez Pagonessa e Aguado. Secondo successo in questa manifestazione per il Real, dopo quello conquistato nel 2020.