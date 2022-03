Diretta sorteggio Conference League ore 15: come funziona e dove vederlo in tv

NYON (Svizzera) - Superato lo scoglio Vitesse agli ottavi di finale , la Roma attende ora di conoscere l'avversaria nei quarti di finale della Conference League. Oggi (venerdì 18 marzo), a partire dalle ore 15, va in scena il sorteggio della fase conclusiva della competizione nel quartier generale della Uefa a Nyon. Sono otto le formazioni rimaste in lizza nella corsa alla finalissima di Tirana (Albania), che si disputerà mercoledì 25 maggio alla National Arena.

Sorteggio Conference League, come funziona

Oggi verranno sorteggiati i quarti di finale della Conference League, ma anche gli accoppiamenti delle semifinali e verrà stabilito, pro forma, chi sarà la squadra ospitante nella finale di Tirana del 25 maggio. In pratica già da oggi avremo il tabellone completo della fase conclusiva della coppa. Non ci saranno teste di serie né vincoli geografici. Eventuali restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Ci sarà un sorteggio libero per i quarti di finale, con le sfide che verranno numerate da 1 a 4, in modo da poter stabilire anche gli accoppiamenti delle semifinali, il cui sorteggio si svolgerà oggi, dopo quello dei quarti. Verrà effettuato anche un sorteggio per determinare la 'squadra di casa' della finale soltanto per ragioni burocratiche. I quarti di finale della Conference League si giocheranno il 7 e il 14 aprile, le semifinali il 28 aprile e il 5 maggio, la finale il 25 maggio.