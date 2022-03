I tifosi della Roma: "Con il Bodo per riscattare l'umiliazione. Guai a sottovalutarli di nuovo"

ROMA - "Ancora il Bodo, non so se ridere o piangere". I tifosi romanisti sono divisi sul sorteggio di Conference League, con il Bodo nuovamente ritrovato dopo la figuraccia in Norvegia. Per tanti la squadra di Mourinho avrà la possibilità di riscattare il 6-1 subìto e che ha portato all'esclusione di quei giocatori considerati da quel momento veri e propri esuberi: "Devono andare in Norvegia con la bava alla bocca - si legge sui social -. Cattivi, concentrati e naturalmente senza più sottovalutare l'avversario", "Secondo me il Bodo avrebbe voluto incontrare tutte le squadre del sorteggio eccetto la Roma, sanno che ripetere l'impresa dei gironi sarà complicato". Tra i romanisti c'è sicuramente voglia di riscatto: "Adesso voglio vedere un 6-1 in Norvegia, ma per la Roma. Riportiamoli nella loro dimensione, la squadra di Mourinho è superiore".