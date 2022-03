Roma, è un Bodo Glimt diverso dai gironi: tutto sulla "nuova" squadra norvegese

Roma, tutte le notizie sul "nuovo" Bodo/Glimt

Stesso club, ma non proprio la stessa squadra. Perché il campionato norvegese è terminato lo scorso 12 dicembre con la vittoria del titolo proprio dei gialloneri, e la squadra in questi ultimi mesi ha giocato solamente in Conference League preparandosi per la nuova stagione che comincerà il 3 aprile con la sfida contro il Rosenborg. Durante il calciomercato invernale alcuni giocatori importanti hanno lasciato il Bodo, come Erik Botheim, punta finita al Krasnodar. Il centravanti aveva realizzato nello scorso campionato 15 gol, poi sette reti e sei assist nelle competizioni europee. Alla roma aveva segnato addirittura 3 gol tra andata e ritorno, con altrettanti assist nella doppia sfida. Hanno lasciato il Bodo anche Fredrik André Bjorkan, terzino sinistro, il capitano Patrick Berg e Pernambuco, assente nelle gare contro i giallorossi.