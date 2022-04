Bodo/Glimt-Roma 2-1: Pellegrini illude, Vetlesen condanna Mourinho

BODO (NORVEGIA) - Non è bastata neanche la terza sfida alla Roma per spezzare la maledizione del Bodo. I gravi errori di Rui Patricio e Vina affondano la squadra di Mourinho, passata in vantaggio nel primo tempo con un bel gol di Pellegrini. Dopo la doppia sfida nel girone con il clamoroso 6-1 della prima gara in Norvegia e il 2-2 delI'Olimpico, i giallorossi tornano a casa con un'altra sorprendente sconfitta nell'andata dei quarti della Conference League. Si interrompe così, dopo 9 gare tra campionato e coppe, la striscia positiva romanista.

Abraham, che occasione Sul sintetico di Bodo, rispetto alla formazione scesa in campo il 21 ottobre, ci sono soltanto Rui Patricio, Ibanez e Kumbulla. Per il resto, a parte la novità del difensore albanese al posto di Smalling, Mourinho va sul sicuro e si affida alla squadra che ha battuto Lazio e Sampdoria, con Pellegrini e Mkhitaryan in appoggio ad Abraham e Zalewski esterno sinistro. Anche lo schieramento di Knutsen è completamente rivoluzionato. Della squadra travolgente di sei mesi fa, restano in quattro: Haikin, Sampsted, Moe e Pellegrino. La Roma non vuole farsi sorprendere e parte bene, corta e compatta. Il più attivo in avvio è Pellegrini, che si fa vedere con un paio di inserimenti sugli esterni. Il Bodo, squadra ben organizzata e sempre aggressiva, diventa pericoloso quando sale d'intensità. Al 13' Saltnes sfiora il palo con un destro dal limite dell'area. Mourinho chiede ai suoi di stare alti per controllare meglio gli attacchi norvegesi. Dopo qualche minto di difficoltà, la Roma ritrova il giusto equilibrio e al 37' va vicinissima al vantaggio. Bellissima la giocata di Abraham che si libera del suo marcatore e si ritrova davanti alla porta, ma il tiro è deviato dal portiere in uscita.