Roma, tifoso del Bodo lancia una palla di neve verso Mourinho, il tecnico non la prende bene

ROMA - Sicuramente sarà stato un gesto di goliardia di qualche ragazzino, ma il gesto non è piaciuto alla Roma. José Mourinho ieri dopo la conferenza stampa a Bodo stava andando verso un gruppo di ragazzi che lo aspettavano fuori dallo stadio per scattare selfie e firmare autografi. A un tratto però è partita una palla di neve/ghiaccio che il tecnico ha dovuto schivare per evitare l'impatto. I ragazzi lo aspettavano, ma dopo questo gesto Mourinho ha deciso di salire direttamente sul pullman spiegando la motivazione. La palla di neve non è piaciuta, i ragazzi per colpa di qualcuno sono tornati a casa a mani vuote.