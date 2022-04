Diretta Roma-Bodo/Glimt ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

ROMA - Alle ore 21, allo stadio Olimpico, la Roma ospita il Bodø/Glimt nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. I giallorossi di José Mourinho dovranno ribaltare il 2-1 della sfida d'andata per strappare il pass per la semifinale. Questa è la quarta partita stagionale tra le due formazioni, che si erano affrontate anche nella fase a gironi. Abraham e compagni, però, non hanno mai vinto: rovinoso 6-1 in Norvegia e 2-2 a Roma nei primi due match. I capitolini, reduci da ben 11 risultati utili consecutivi in campionato, vogliono continuare il proprio cammino europeo e per farlo strare avranno a disposizione un solo risultato, la vittoria. A spingere i giallorossi ci sarà un Olimpico pronto a diventare il 12° uomo in campo. La vincente di questo quarto di finale se la vedrà in semifinale contro una tra Leicester e Psv Eindhoven.