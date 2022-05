Diretta Roma-Leicester ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

ROMA - Sale l'attesa per la semifinale di ritorno di Conference League tra Roma e Leicester in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. A spingere i giallorossi di José Mourinho verso la finalissima di Tirana (25 maggio) ci sarà il popolo romanista, che ha risposto presente riempiendo l'impianto in ogni ordine di posto. Si ripartirà dall'1-1 di una settimana fa a Leicester, quando Lorenzo Pellegrini portò avanti i capitolini prima del definitivo pareggio nella ripresa con lo sfortunato autogol di Mancini. La Roma, dopo aver fallito l'obiettivo in Champions League nel 2017-18 contro il Liverpool e in Europa League la scorsa stagione contro il Manchester United, stavolta vuole spingersi avanti e tornare a giocare una finale europea che manca dal 1991, quando i giallorossi incontrarono nella sfida tutta italiana l'Inter - nel doppio confronto furono i nerazzurri ad avere la meglio -.

Come vedere Roma-Leicester in tv e in streaming

Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, DAZN e in chiaro su Tv 8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Roma-Leicester: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Fofana, Justin; Tielemans; Lookman, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers.

A disposizione: Ward, Vestergaard, Castagne, Thomas, Amartey, Soyuncu, Albrighton, Choudhoury, Soumaré, Ayoze Perez, Daka, Iheanacho.

ARBITRO: Jovanovic (Ser).

GUARDALINEE: Stojkovic e Mihajlovic (Ser).

IV UOMO: Grinfeeld (Isr).

VAR: Dankert (Ger).

AVAR: Fritz (Ger).

