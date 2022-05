Biglietti finale Roma-Feyenoord: il sito Uefa va subito in tilt

Neanche il tempo di far scoccare le 12 che il sito della Uefa è già in tilt. La vendita libera dei circa diecimila tagliandi per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord è diventata un prevedibile caos. Sul sito ufficiale della Uefa accedere è quasi impossibile per via del sovraccarico di accessi a livello mondiale con un picco (presumibilmente) registrato in Italia e Olanda. Per la finale sono disponibili pochissimi tagliandi visto che lo stadio può ospitare una capienza massima di 19mila spettatori. Una misera se paragonata alle richieste in arrivo da ogni parte del mondo.