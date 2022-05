Atalanta e Fiorentina, è sfida per la Conference League: ecco tutte le combinazioni

Roma e Lazio aritmeticamente qualificate alla fase a gironi della prossima Europa League. Oggi la Lazio gioca per il quinto posto: basterà pareggiare contro il Verona. In caso di sconfitta dei biancocelesti, Roma quinta per gli scontri diretti.

Atalanta e Fiorentina si giocano un posto in Conference League

Fiorentina e Atalanta si giocano oggi il settimo posto, che vale l’accesso al playoff di Conference League, due gare andata e ritorno per entrare poi nella fase a gironi. La Fiorentina è in vantaggio negli scontri diretti, avendo battuto l’Atalanta in entrambi i confronti. Dunque, alla Viola basterà vincere o comunque ottenere lo stesso risultato dell’Atalanta per qualificarsi alla Conference League. Viceversa, l’Atalanta deve chiudere in classifica davanti alla Fiorentina.