Incredibile a Tirana: fanno pipì sul bus della Roma VIDEO

Gli incidenti del 2015

L'episodio è stato ripreso in un video che è diventato virale sui social e ha ovviamente suscitato la rabbia dei tifosi romanisti: "Non ci dimentichiamo chi sono i tifosi del Feyenoord" scrive qualcuno rievocando i fatti del 2015 quando gli hooligans olandesi sfregiarono la 'Barcaccia' del Bernini in Piazza di Spagna dopo aver già creato disordini a Campo de' Fiori. Senza dimenticare "gli adesivi in cui decapitavano la lupa capitolina" e "la banana gonfiabile lanciata verso Gervinho" aggiungono i sostenitori romanisti, pronti a sostenere in massa la squadra di José Mourinho in questo storico appuntamento.