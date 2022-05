Diretta Roma-Feyenoord ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

TIRANA (Albania) - La grande notte è arrivata. La Roma di Mourinho a caccia del suo primo "titulo" questa sera all'Air Albania Stadium di Tirana, nella finale di Conference League contro il Feyenoord. L'allenatore portoghese ha già costruito un'impresa, restituendo a una squadra e al suo popolo la voglia sfrenata di sentirsi parte di qualcosa di grande e unico. Ora però vuole continuare a vivere il sogno fino in fondo, per regalare ai giallorossi una gioia che manca da 5114 giorni e riportare l'Italia a vincere un trofeo in Europa che manca dal 2010, quando lo stesso Special One alzò la Champions League da allenatore dell'Inter.