La Roma vince la Conference League: i complimenti di Lippi e Mancini

Il 25 maggio 2022 non sarà mai un giorno come gli altri per i tifosi dell Roma. A 61 anni dalla vittoria della Coppa delle Fiere, infatti, i giallorossi tornare a trionfare in Europa battendo (1-0) il Feyenoord nella finale di Conference League. Al triplice fischio è partita la festa all'Olimpico, dove 50mila tifosi hanno visto la partita dai maxischermi, e in città. Un tripudio di bandiere per tutta la notte, fino all'alba, quando i supporters della Lupa sono andati a Fiumicino per accogliere i propri beniamini con la coppa. Una gioia immensa, insomma. L'Italia, dunque, torna a trionfare in Europa a 12 anni dalla Champions League conquistata dall'Inter in finale contro il Bayern Monaco.