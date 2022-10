Diretta Fiorentina-Hearts ore 18.45: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

FIRENZE - Una Fiorentina contestata e ancora in crisi cerca l'ennesimo riscatto in Conference League, nella sfida contro gli Hearts valida per la quarta giornata del girone A. La viola, reduce dal pesante ko contro la Lazio in campionato per 4-0, sfida di nuovo gli scozzesi dopo il 3-0 dello scorso turno con cui ha conquistato i primi tre punti. "Siamo qui ancora una volta ad essere chiamati a reagire all'ennesimo brutto risultato - afferma il tecnico Italiano in conferenza stampa. Scenderemo in campo per confermare quello che di positivo abbiamo fatto vedere a Bergamo, all'andata con gli Hearts e con la Lazio, risultato a parte". La Fiorentina al Franchi è a caccia di punti importanti per la qualificazione al prossimo turno, con il girone che la vede attualmente seconda con 4 punti, seguita proprio dagli Hearts a 3. Più lontano il Basaksehir, in testa con 7 punti.