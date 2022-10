Fiorentina show contro gli Hearts: Nico Gonzalez è tornato, che doppietta!

Fiorentina straripante per una notte magica al Franchi che fa dimenticare almeno in parte la cocente delusione in campionato subita contro la Lazio. A Firenze contro gli Hearts, partita cruciale per il prosieguo del cammino europeo, finisce 5-1 e Italiano può sognare. I viola ritrovano dal primo minuto Milenkovic e Nico Gonzalez, autore di una doppietta e di nuovo titolare dopo due mesi, e strappano tre punti importantissimi per il passaggio del turno di Conference League. In gol anche Jovic, al secondo centro di fila, Biraghi con la specialità della casa (“Biraggiro” il soprannome che hanno tributato i tifosi ai suoi calci piazzati) e Barak.