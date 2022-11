Conference League, Lazio e Fiorentina ai playoff: le possibili avversarie

La sconfitta sul campo del Feyenoord costa alla Lazio l'eliminazione dall'Europa League e la retrocessione in Conference League, dove la squadra di Maurizio Sarri sarà protagonista insieme alla Fiorentina di Vincenzo Italiano nei playoff per accedere alla fase a eliminazione diretta. Saranno 16 le squadre coinvolte: le otto seconde della fase a gironi (come i viola) e le otto terze della fase a gironi di Europa League (come i biancocelesti). Le vincitrici degli otto spareggi andranno agli ottavi di finale, dove raggiungeranno le otto prime dei gironi (Basaksehir, Az Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor, Slovan Bratislava più altre tre ancora da definire), mentre le squadre sconfitte usciranno definitivamente dall'Europa per questa stagione.

La data del sorteggio e dei playoff Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League si terrà lunedì 7 novembre (dalle ore 14) presso la sede dell'Uefa a Nyon (in Svizzera) e sarà possibile seguirlo in diretta sul sito dell'Uefa. Le gare d'andata sono in programma per il 16 febbraio 2023, mentre il ritorno è in calendario per il 23 febbraio.