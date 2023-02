Lazio, Sarri e la formazione per il Cluj: le possibili scelte

Le idee di Sarri per la Conference League

In difesa out Romagnoli per infortunio. Lazzari si riprende una maglia da titolare sull’out di destra, in mezzo possibile la coppia Casale-Patric. Gila è l’alternativa all’ex Verona. Sulla corsia mancina c’è Hysaj con Pellegrini, in panchina, che attende il debutto. A centrocampo ecco la chance importante per Marcos Antonio. Ai suoi lati dovrebbero giocare Vecino e Basic. Milinkovic non è al meglio per un problema all’alluce. In attacco Zaccagni sicuro titolare perché squalificato in campionato. Immobile probabile al centro dell’attacco, Cancellieri però spera (utilizzato da titolare nelle ultime due del girone di Europa League con Midtjylland e Feyenoord). L’altra maglia se la giocano Pedro e Felipe Anderson.