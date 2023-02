Cluj-Lazio, le assenze preoccupano Sarri: la probabile formazione

ROMA - Avanti in Europa, la Lazio non può sbagliare contro il Cluj in Romania dopo l’1-0 dell’andata. Maurizio Sarri preoccupato per le assenze, una su tutte: Pedro. Lo spagnolo è stato operato ieri al naso dopo la botta rimediata nel match contro la Salernitana. Proverà a tornare per la partita contro la Sampdoria di lunedì. Milinkovic è in forte dubbio, sta ancora male, sarà rivalutato nelle prossime ore. Causa: virus intestinale. E in infermeria c’è sempre Alessio Romagnoli, che cercherà di risolvere il problema muscolare in vista della sfida con il Napoli del 3 marzo.