Diretta conferenza Sarri: "Lazio, con il Cluj voglio la testa. Sugli arbitri..."

CLUJ - Conferenza stampa in terra romena per Maurizio Sarri. Classico incontro con i giornalisti nel giorno della vigilia del match di ritorno di Conference League contro il Cluj. Fischio d’inizio alle ore 18:45. Non si può sbagliare dopo l’1-0 di una settimana fa maturato all’Olimpico grazie al gol di Ciro Immobile. Il tecnico ha parlato del momento della squadra e delle condizioni fisiche di alcuni giocatori.

18:45

Termina la conferenza di Sarri

Si chiude la conferenza stampa di Maurizio Sarri in Romania. Appuntamento con il fischio d'inizio alle 18:45 giovedì 23 febbraio per Cluj-Lazio.

18:43

La questione del campo

“Quando perdiamo lo vedete tutti, quando succede il contrario nessuno lo nota. Dei difetti in Europa non so i motivi, altrimenti avrei dei numeri diversi. Se sbagli l’approccio perdi con tutti, inutile dire che il calcio è diverso o altro. O hai la forza come 7-8 squadre in Europa, altrimenti se sbagli perdi. Il campo? Non è che possiamo fare tante critiche visto le condizioni del nostro. Ho visto le partite giocate qui 15 giorni fa e c’erano situazioni difficili tra neve e ghiaccio. Non è un campo di altissimo livello, ma mi aspettavo di peggio”.

18:40

Sarri e gli arbitri

“Io mi aspetto sempre un arbitraggio di livello, poi a volte a fine partita mi capita di dire il contrario. Non mi preoccupo a priori degli arbitri. In campionato che ci fosse stato Abisso nel match con la Salernitana non lo sapevo sino all’ultimo così come in Conference. Mi aspetto sempre bene, a volte rimango deluso. Ma non mi faccio condizionare da cose su cui non posso avere il controllo. All’Olimpico non ci sono stati grandi problemi per noi, vediamo se gli avversari cambieranno qualcosa dal punto di vista non tattico, ma di atteggiamento. All’andata c’è stato quel problema (espulsione, ndr). L’atteggiamento loro sarà di una squadra che ci crede, ecco perché dico che bisogna stare attenti, portare il match sul nostro binario. L’aspetto fisico verrà tenuto in considerazione. Immobile titolare? Mica lo dico ai giornalisti in Romania (ride, ndr). La formazione non l’ho comunicata ai ragazzi e non la dico qua. Senza Immobile possono vincere loro? Ha ragione Petrescu".

18:35

Lo stato di forma dei giocatori

“Se mi aspettavo qualcosa da chi ha giocato poco, lo facevo giocare di più. In allenamento devono dimostrare il loro stato di forma. Siamo sempre indicati come la squadra che fa poco turnover. Nelle ultime partite abbiamo fatto giocare 21 giocatori. Contano le etichette ormai, non i numeri. Non ricordo nemmeno chi abbia giocato domenica… qualcosa cambieremo a centrocampo, ma non tutti e tre. Non si parla di infortuni, ma di malanni stagionali. Milinkovic è tornato a Formello per la prima volta oggi, ma non era ancora in condizioni presentabili. Non si è allenato, solo palestra. Zaccagni ha la febbre, Romagnoli sta per guarire, vediamo i controlli domani mattina. Lo aspettiamo in gruppo. Radu non ha fatto ancora controlli e Pedro dovrebbe rimuovere i tamponi e quindi tornare a breve. Sono situazioni da monitorare giorno per giorno. Marcos Antonio ha avuto un problema simile a quello di Milinkovic con rapporto 1:10.”

18:30

Inizia la conferenza di Maurizio Sarri

“In questo momento non abbiamo una rosa da Conference, ci sono 7-8 assenze. Non ci sono alibi, ma è una difficoltà in più alle svariate che troveremo nella partita. Bisogna stare attenti e portare il match dalla nostra parte, loro sono fisici. Bisogna fare attenzione, senza superficialità, altrlimenti diventa complicato tutto. Non penso che noi siamo favoriti al 90% come ha detto Petrescu. In Conference ci sono squadre forti, vediamo chi esce dai playoff, ma nel quadro ci sono 3-4 squadre forti come il West Ham nonostante la classifica in Premier. Poi il Villarreal… ma ora pensiamo solo a passare il turno”.

17:55

La Lazio non sarà sola

Oltre 400 laziali tra più di 20mila romeni. Ci saranno loro a sostenere la Lazio in Transilvania. Nonostante la proporzione sia nettamente (e inevitabilmente) a sfavore, come al solito è arrivata una grande risposta in trasferta da parte dei biancocelesti, che hanno praticamente esaurito tutti i biglietti messi a disposizione dei tifosi ospiti dal Cluj per questo secondo round, gara di ritorno dello spareggio che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale della Conference League.

17:45

Lazio a caccia del passaggio del turno

Alle 11 rifinitura a Formello, dopo pranzo il decollo in charter verso Cluj. Ritorno a Roma previsto domani notte. La Lazio in missione per il passaggio del turno di Conference League contro la squadra romena. Si riparte dall'1-0 maturato all'Olimpico una settimana fa siglato da Ciro Immobile. Maurizio Sarri, alle 18, presenterà in conferenza stampa la partita.

Cluj - Stadio Constantin Radulescu