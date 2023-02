Lazzari carica la Lazio: "Con il Cluj una battaglia, l'1-0 non conta"

CLUJ - “A livello mentale non dobbiamo sbagliare la partita. Si è visto già in Europa League contro il Midtjylland. Domani sarà una battaglia, l’1-0 conta poco”. Manuel Lazzari ha aperto così la sua conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cluj. Il terzino sinistro è pronto e carico, vuole giocare e portare la Lazio avanti: “Fisicamente sto bene, le ultime partite non le ho giocate per scelta tecnica. Sono a disposizione della squadra. Gli arbitri? In Europa lasciano correre di più e non fischiano certi falli fischiati in Italia. Ma ci sono più cartellini. Nessun alibi o problema, bisogna stare attenti a questo visto che ogni anno giochiamo in Europa”.