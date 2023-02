Cluj-Lazio, dove vederla in tv

CLUJ - Allo stadio Radulescu di Cluj-Napoca va in scena il ritorno dei sedicesimi di Conference tra Cluj e Lazio . La gara di andata si è conclusa con la vittoria per 1-0 dei biancocelesti. A dirigere l'incontro l'arbitro tedesco Zwayer .

Partita: Cluj-Lazio

Orario partita: ore 18.45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Football e Sky Sport 254

Pay TV Streaming: Dazn, SkyGo e Now

Dove e a che ora vedere Cluj-Lazio orari e canali

Cluj-Lazio, match valido per il ritorno dei sedicesimi di Conference League, è in programma allo stadio Radulescu di Cluj-Napoca e sarà trasmesso in diretta da Dazn e Sky Sport Football e Sky Sport 254. In streaming il match sarà visibile su Dazn, SkyGo e Now.

Cluj-Lazio in Diretta: la cronaca

All'andata la Lazio si è imposta con il punteggio di 1-0 sul Cluj grazie alla rete messa a segno da Ciro Immobile, con i biancocelesti in 10 per il rosso a Patric. Qui le probabili formazioni.

