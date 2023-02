Fiorentina-Braga, probabili formazioni

FIRENZE - Turnover in vista in casa Fiorentina. Serve tirare il fiato e il 4-0 dell'andata, anche se non vuol dire snobbare l'avversario, agevola qualche scelta. Si parte già dalla porta, dove è previsto il debutto di Sirigu: ieri ha saltato l’allenamento per un lutto in famiglia, ma al rientro ha dato disponibilità. In difesa assenti Venuti per squalifica e Milenkovic per infortunio, ecco Dodo e Quarta: Ranieri e Biraghi potrebbero invece prendere il posto di Igor e Terzic. A centrocampo rifiata Amrabat e il suo posto in regìa lo prende Mandragora, che e a sua volta lo lascia a Duncan, poi è ballottaggio tra Barak (in vantaggio) e Bonaventura. In attacco tridente nuovo: Cabral supportato da Ikoné e Kouame.