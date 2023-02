Conference League, le possibili avversarie della Lazio agli ottavi di finale

Dopo l'1-0 dell'Olimpico, la Lazio pareggia 0-0 in casa del Cluj e approda agli ottavi di finale di Conference League che si disputeranno il prossimo 9 e 16 marzo. In attesa del sorteggio di Nyon ecco le possibili avversarie dei biancocelesti per conquistare un posto ai quarti.

Le squadre ancora in corsa

Le squadre uscite qualificate dagli spareggi di Conference League, affronteranno una delle otto teste di serie, dunque una delle otto vincitrici dei rispettivi gironi nella prima parte della competizione.

Teste di serie: AZ Alkmaar, Djurgarden, Basaksehir, Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal, West Ham

Vincenti spareggi: Lazio, AEK Larnaca, Tiraspol già qualificate. Ludogorets e Anderlecht ai supplementari. Alle 21 Trabzonspor-Basilea, Braga-Fiorentina, Qarabag-Gent, Bodo-Lech, Sheriff-Partizan.

Come funziona il sorteggio

Il sorteggio vedrà l'accoppiamento fra le teste di serie, che giocheranno il ritorno in casa, e le vincitrici degli spareggi, ma ancora per questa fase ancora con un paletto: non c'è la possibilità di derby per squadre appartenenti alla stessa federazione, scongiurato dunque il rischio di una sfida tra la Lazio ed eventualmente la Fiorentina.