Conference League, sorteggio ottavi: data, orario e dove seguirlo in diretta

ROMA - La Conference League entra nel vivo e in attesa della conclusione dei playoff (con la Lazio passata contro il Cluj e la Fiorentina impegnata contro il Braga), sale l'attesa per il sorteggio degli accoppiamenti in vista degli ottavi di finale (andata il 9 marzo e ritorno il 16 marzo) ai quali parteciperanno le otto vincitrici dei gironi (che saranno teste di serie e giocheranno il ritorno in casa) e le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.