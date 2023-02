Diretta Cluj-Lazio: segui la partita LIVE

La Lazio ha vinto la gara d’andata contro il Cluj (1-0) ma non ha mai ottenuto due successi di fila nelle ultime 33 partite in competizioni europee - l'ultima volta risale al periodo tra l’ottobre-novembre 2018 (entrambe contro il Marsiglia in Europa League).

17:55

Le parole di Maximiano

Prima del fischio d'inizio, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato Maximiano: "Conosciamo l’importanza della partita, vogliamo vincere e passare il turno. Il campo è un po’ più piccolo dell’Olimpico, il terreno di gioco non è nelle migliori condizioni e questo potrebbe portare a un match diverso rispetto a quello di andata. Dovremo stare attenti alle palle inattive e ai pericoli che i nostri avversari potrebbero crearci. Dovremo essere pronti”.

17:40

La Lazio non sarà sola

Stadio Radulescu praticamente tutto esaurito. Folta la tifoseria biancoceleste arriva da Roma: a seguito della squadra ci sono circa 500 laziali che riempiranno il settore ospiti dello stadio del Cluj. Manca sempre meno al fischio d'inizio fissato per le 18:45.

17:25

Cluj-Lazio, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Luis Alberto, Vecino, Basic; Romero, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri. A disp.: Provedel, Renzetti, Marusic, Pellegrini, Floriani Mussolini, Ruggeri, Cataldi, Marcos Antonio, Bertini, Cancellieri.

CLUJ (4-4-2) - Scuffet; Manea, Kolinger, Burca, Camora; Deac, Cvek, Muhar, Krasniqi; Malele, Janga. All. Petrescu. A disp.: Gal, Balgradean, Petrila, Yeboah, Tiru, Hoban, Birligea, Bordeianu, Braun, Fica.

17:20

Lazio, in Romania per volare agli ottavi di Conference League

La Lazio non può sbagliare contro il Cluj, in palio ci sono gli ottavi di Conference League. Si riparte dall'1-0 maturato all'Olimpico una settimana fa. Decisivo Ciro Immobile, che stasera spera di ripetersi così da trascinare la squadra avanti in Europa. Tante le assenze per Sarri. Servirà una prova importante per passare il turno e tornare a Roma con il pass-ottavi.